Câmera da Canon tenta fazer o que o Google não conseguiu
Câmera PowerShot PX, lançada pela marca japonesa, usa inteligência artificial para analisar o que está vendo e definir o que irá filmar ou fotografar; Google chegou a lançar uma tecnologia similar, mas que não funcionava bem
Você coloca a Canon PowerShot PX (US$ 499), que tem apenas 8 cm de altura, em uma mesa ou estante. Ela observa o que está acontecendo no recinto, e é inteligente o bastante para saber o que (e em quais momentos) deve filmar ou fotografar. Pode ser deixada na sala durante uma festa, por exemplo, e registrar o evento sozinha.
Em 2018, o Google chegou a lançar uma câmera, a Clips, com tecnologia similar – mas ela não funcionava muito bem, e deixou de ser fabricada em 2019.