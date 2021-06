Carros da Tesla podiam ser hackeados por drone

Dois pesquisadores da empresa alemã Comsecuris descobriram como usar uma antena ou um drone equipado com transmissor Wi-Fi para invadir a rede interna dos Tesla e assumir o controle da touchscreen do carro – podendo fazer coisas como abrir portas, mudar as regulagens dos bancos, ligar e desligar o rádio e o ar-condicionado e modificar ajustes de direção e aceleração (mas não interferir diretamente com o volante e os pedais).

A falha, que afetava os modelos Model S, 3, X e Y, e podia ser explorada a até 100 metros de distância, foi informada à Tesla, que já enviou uma atualização via internet para o software dos carros.