Como conectar os AirPods ao sistema de entretenimento do avião

Os fones sem fio da Apple, e outros do tipo true wireless, não funcionam com os sistemas de entretenimento dos aviões – que só têm conexão de áudio com fio.

Mas o adaptador AirFly (US$ 55) resolve: basta conectá-lo à saída P2, na telinha da poltrona, e ele transmite o sinal de áudio para os seus fones de ouvido via Bluetooth (cujo uso é permitido a bordo). O produto é compatível com todos os fones Bluetooth – e usa uma bateria recarregável, que dura 20h.