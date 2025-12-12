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Tecnologia

Como ouvir rádios do mundo todo com o app Radio Garden

Cansado de escolher playlists e ouvir as mesmas músicas de sempre? Hora de abrir os ouvidos para os outros sons do mundo

Por Bela Lobato 12 dez 2025, 18h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h30
Captura do site "Radio garden". Imagem do globo terrestre com pontos de luz verde representando as estações de rádio.
 (Radio garden/Reprodução)
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Como ouvir rádios do mundo todo com o app Radio Garden Priorizar nos meus resultados Google

Em tempos de tantas escolhas e possibilidades, na hora de se entreter, há quem encontre conforto em justamente não ter que escolher. É como a graça de deixar a TV ligada em um canal qualquer, para fugir da angústia de passar horas escolhendo um programa em um catálogo de streaming.

Para ouvir música, os apps oferecem playlists curadas por algoritmos ou a função de ouvir suas músicas favoritas no modo aleatório – que, para muita gente, parece cada vez menos aleatória. Por isso, se você é do time dos que estão exaustos das escolhas constantes, temos uma sugestão: o app Radio Garden.

Este texto não é publicitário: é uma indicação sincera. O Radio Garden tem o gostinho ameaçado de extinção do que sonhamos que a internet seria.

O site reúne dezenas de milhares de rádios de todo o mundo para serem ouvidas online. O diferencial, entretanto, são as coleções temáticas e as funcionalidades de exploração. O app para Android e IOs é traduzido automaticamente para o idioma do seu celular. Na web, pode ser necessário procura dentro da aba “Settings” pelo botão “Language” e mudar para português do Brasil.

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Captura do site
(Radio garden/Reprodução)

Vamos apresentar funcionalidades e dar exemplos para te inspirar a conhecer novos ritmos. Mente e ouvidos abertos, vamos! 

Comece navegando pelo mapa

O site irá te posicionar no mapa e sugerir as rádios mais próximas da sua região. Cada pontinho verde é uma estação. Tente arrastar a tela e procurar outras rádios – seja ao seu redor ou bem longe. Ao clicar em um pontinho, além de ouvir a música daquele local, o menu lateral exibe todas as rádios e um ranking das estações mais populares da cidade.

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Sem paciência para a exploração geográfica? Use a aba “Buscar” para procurar direto pelo nome de um lugar ou um gênero. Se você curte ouvir EDM ou rock, por exemplo, pode encontrar rádios com esses nomes pelo mundo.  

Faça um passeio de balão

Quer ter menos escolha ainda? Dentro da aba “Navegar”, clique na opção “Faça um passeio de balão”: esse é o modo aleatório do site. Ele te leva para ouvir uma estação qualquer do mundo – e boa sorte para se localizar.

Explore as coleções temáticas

Ainda na aba “Navegar”, você encontrará várias coleções. Elas funcionam como se fossem playlists que, em vez de músicas, têm estações de rádio. São curtas e objetivas, com uma pequena descrição de cada rádio. É um jeito delicioso de conhecer sons muito diferentes.

Dá para conhecer rádios de folk do mundo todo na playlist “Chuva e Lágrimas”, e música clássica com diferentes temperos na “Alta Cultura”.

Na coleção “Raízes musicais”, o Brasil brilha: duas estações do RJ são listadas, uma de samba raiz e uma de Furacão 2000, o funk dançante dos anos 1990 e 2000 inspirado no Miami Bass.

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Captura do site

 

Minha favorita fica ao final: a “Jukebox Global” reúne estações diferentonas recomendadas pelo músico inglês Brian Eno. Este texto está sendo escrito ao som da Alefamusic, de Madagascar. O músico definete dos EUA; e até línguas indígenas amazônicas na Rádio Yandê, do Rio de Janeiro.

Dicas de estações diferentonas

A graça do site é explorar as muitas possibilidades, descobrir ritmos que você nunca soube que existia, sem rumo. Abaixo, deixo algumas como “uma estação de pop, mas só de pop malgaxe [língua e grupo étnico de Madagascar], que é ritmicamente mais complexo, com várias camadas e mais cheio de vida do que qualquer outra música pop que já ouvi. É um abridor de ouvidos.”

Na coleção “Línguas raras”, dá para ouvir transmissões em idiomas raros, como o Kalenjin, do Quênia; dialetos afro-crioulos do Suriname; Tok Pisin, das ilhas do Pacífico Sul; gaélico, de Belfast no Reino Unido; navajo, do sudoes variadas e humildes recomendações de uma exploradora do Radio Garden. Divirta-se!

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Para ouvir música europeia da Idade Média e do Renascimento. Perfeita para se sentir um plebeu ou plebeia na feira central do seu vilarejo.

Em outra Kingston, completamente diferente da anterior, essa rádio reúne décadas de jazz, ska e reggae de alunos da Alpha Boys School.

Para ouvir passarinhos, grilos e outros sons rurais. 24 horas por dia. 

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Uma rádio de música enérgica direto de Isfara, uma cidade do Tajiquistão que fica pertinho da tríplice fronteira com Uzbequistão e Quirguistão.

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Música
rádio
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