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Introdução Uma análise de como a agricultura moderna colapsaria se uma IA rebelde derrubasse as redes elétricas e oito estratégias para garantir a alimentação da humanidade em um cenário distópico. O professor Joshua M. Pearce explora desde o redirecionamento de alimentos até métodos inovadores de produção de calorias.

Principais Tópicos





Redirecionar grãos da pecuária para consumo humano imediato. Suspender a produção de biocombustíveis e álcool. Focar na redução drástica do desperdício de alimentos. Plantar leguminosas para fixação de nitrogênio no solo. Explorar a pesca com embarcações movidas a energia eólica.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Joshua M. Pearce é professor e titular da John M. Thompson Chair in Information Technology and Innovation na Western University (Canadá). O texto a seguir foi originalmente publicado no site The Conversation, que reúne artigos escritos por pesquisadores. Vale a visita.

A capacidade de agentes de IA rebeldes de destruir nossa espécie na próxima década tem sido um tema muito debatido recentemente. Há receios expressos do setor quanto ao rápido aumento das capacidades da inteligência artificial.

Mas se uma IA decidisse (ou fosse utilizada) para eliminar a Humanidade, uma interrupção prolongada do funcionamentos das redes elétricas seria uma abordagem direta. Uma análise do Conselho de Relações Exteriores dos EUA e da Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos descreve como operações cibernéticas sofisticadas poderiam, teoricamente, alcançar esse objetivo — um risco sério o suficiente para que Sam Altman, CEO da OpenAI, tenha se reunido com executivos de concessionárias de energia para discutir como evitar isso.

Um ataque às redes elétricas prejudicaria gravemente a agricultura convencional. As únicas pessoas com energia seriam aquelas que a geram por conta própria, por exemplo, usando painéis solares e microrredes. Sem bombas de combustível, ventilação para o gado, refrigeração de alimentos, sistemas de irrigação, secagem de grãos e produção de fertilizantes, nosso sistema alimentar entraria rapidamente em colapso. Até os pequenos agricultores enfrentariam dificuldades.

Mas nem todos teríamos que passar fome. Na verdade, meu colega David Denkenberger e eu escrevemos um livro há uma década que mostrava que poderíamos produzir calorias suficientes para alimentar a população mundial em caso de catástrofe global, mesmo sem a agricultura convencional.

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Aqui, compartilho oito maneiras pelas quais podemos nos alimentar para sobreviver caso a agricultura moderna entre em colapso.

Como a agricultura entraria em colapso

Se agentes de IA rebeldes derrubassem as redes elétricas, a agricultura convencional entraria em colapso em uma sequência previsível. Primeiro, ficaríamos sem combustível. As bombas nos depósitos e postos de combustível são elétricas. Assim, tratores, colheitadeiras, grupos geradores de irrigação e outros equipamentos parariam de funcionar em questão de dias ou semanas, dependendo da quantidade de combustível armazenada nas propriedades rurais.

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Em seguida, o gado confinado em ambientes controlados morreria. Muitos galpões de aves e suínos dependem de ventilação motorizada. As perdas começariam poucas horas após a falha em climas quentes, e os sistemas automatizados de alimentação e abastecimento de água deixariam de funcionar paralelamente.

Os alimentos também não durariam muito sem armazenamento refrigerado, embalagem e transporte. Leite, carne e produtos agrícolas estragariam em poucos dias.

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Sem irrigação, armazenamento de grãos ou fertilizantes

A médio prazo, a grande quantidade de irrigação que utilizamos nas lavouras deixaria de funcionar, já que o sistema de bombeamento e os pivôs centrais dependem de eletricidade. Só os sistemas de irrigação por gravidade e por água da chuva continuariam funcionando, o que reduziria drasticamente a produtividade das safras em regiões áridas.

Em seguida, haveria falhas na secagem e no armazenamento de grãos. O milho colhido úmido precisaria ser seco e arejado com soluções solares. Sem a secagem mecânica, o crescimento de mofo liberaria micotoxinas, estragando nossas reservas armazenadas de grãos.

A próxima safra após o colapso veria o fim dos fertilizantes nitrogenados sintéticos. Produzidos por meio do processo Haber-Bosch, que consome grandes quantidades de eletricidade e gás e converte o nitrogênio atmosférico em amônia, esses fertilizantes alimentam cerca de metade da população mundial. Sem o reabastecimento de nitrogênio, a produtividade das culturas de cereais cairia cerca de 30% a 50% devido ao esgotamento dos solos.

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Sem moinhos nem frigoríficos

O processamento seria, então, outro ponto de estrangulamento. Muitos moinhos, frigoríficos e fábricas de embalagem funcionam inteiramente com energia elétrica. Cereais e gado poderiam existir nos campos, mas os alimentos ainda assim estariam indisponíveis. Para complicar ainda mais, os sistemas de distribuição e pagamento também deixariam de funcionar. A sinalização ferroviária, a logística de transporte rodoviário e os pagamentos eletrônicos entrariam em colapso, fragmentando os mercados nacionais de alimentos em mercados locais quase que imediatamente.

As comunidades agrícolas de pequena escala estariam em melhor situação, mas mesmo elas enfrentariam desafios. As cadeias de abastecimento que geraram aumentos incríveis na produtividade ao longo do último século se romperiam, levando-nos de volta à produtividade do início do século XX. Sementes híbridas e geneticamente modificadas precisam ser recompradas anualmente. Se só houver disponíveis sementes guardadas da safra anterior, elas sofreriam segregação e a produtividade cairia. Pesticidas, medicamentos veterinários e peças de equipamentos também se tornariam muito mais difíceis de obter.

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Mesmo comunidades que não dependem de tecnologia, como os Amish, seriam afetadas, mas os agricultores convencionais estariam em sérios apuros. Isso afetaria a todos.

Oito maneiras de nos alimentarmos

A prioridade, é claro, seria desligar a IA rebelde e consertar as redes elétricas. Enquanto isso, no entanto, o retorno ao trabalho manual e à tração animal reduziria a produção por trabalhador em uma ordem de magnitude, e o suprimento global de alimentos daria para sustentar apenas uma fração da população mundial atual. Regiões de agricultura de subsistência e de sequeiro, como a África, se sairiam melhor do que as industrializadas, como a América do Norte.

Mas nem todos precisaríamos passar fome. Aqui estão algumas coisas simples que poderíamos fazer para nos alimentarmos:

Uma última linha de defesa

Se a situação piorar muito, meu grupo de pesquisa e outros desenvolveram mais de uma dúzia de maneiras de produzir as calorias de que toda a Humanidade precisaria enquanto a agricultura convencional é restabelecida.

Nossa última linha de defesa seria criar os chamados “alimentos resilientes” para alimentar a população.

Esses processos variam desde a conversão de plástico em alimento, a produção de uma proteína unicelular comestível a partir de gás natural, extrair proteína de folhas ou até mesmo converter resíduos de impressão 3D em matéria-prima de proteína unicelular que possa ser transformada em alimento próprio para consumo humano.

Essas alternativas, porém, seriam mais radicais — e, esperamos, desnecessárias.