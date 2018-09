Fizeram um Bugatti com um milhão de peças de Lego – e ele anda

Não há limites para o que dá para construir com Lego. Prova disso é o LEGO Technic Bugatti Chiron, apresentado nesta quinta (30), uma réplica em tamanho real do carro mais rápido do mundo. O Bugatti Chiron de verdade acelera de zero a 400 km/h em 42 segundos (isso, zero a 400), e o preço começa em, US$ 3 milhões. O de Lego, de qualquer forma, também tem suas excentricidades – foi feito com um milhão de peças de 339 tipos diferentes, e tem um motor de Lego. Isso mesmo.

Não é um motor. São vários na verdade. É que alguns produtos mais da Lego, como guindastes, veem com minimotores eléricos. Para fazer o do Chiron, colocaram 2.304 desses trabalhando em conjunto.

Assista a demonstração do veículo no canal da Lego no YouTube:

Esse gigantesco carro de brinquedo usa um sistema de energia da Lego chamado de Power Function (peças que permitem a criação de aparelhos elétricos) e chega a 20 km/h. O processo de construção envolveu 16 profissionais, entre designers, engenheiros mecânicos e elétricos, e consumiu mais de 13 mil horas de trabalho.

A ideia veio de outro desafio, lançado em junho, no qual os construtores oficiais da empresa foram desafiados a criar uma réplica funcional do Chiron em escala reduzida (1:8). Eles usaram peças da linha Lego Technic, que permite construir robôs e sistemas mecânicos, como caixas de câmbio e sistemas de direção.