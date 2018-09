Flash Drives, o computador é um chaveiro

Rafael Kenski

Você conhece os flash drives, aqueles chaveirinhos que carregam enormes quantidades de dados, certo? Pois eles podem se transformar no seu computador. Está chegando às lojas uma nova geração de aparelhos com mais capacidade de armazenamento (e com processadores embutidos, capazes de rodar softwares pré-instalados. É só plugar na porta USB de qualquer máquina para ter vários dos recursos de seu microcomputador pessoal.

Aula no bolso

Cruzer Freedom

Sandisk, Nos EUA: R$ 90 (256 MB), http://www.sandisk.com

O fabricante apelidou o produto de “mochila digital”. É só colocá-lo em qualquer computador para ter à disposição livros escolares, cadernos de notas, dicionários, calculadoras e programas educativos. E o melhor: num formato que não machuca as costas ao carregar, ao contrário das mochilas tradicionais.

Ultramicrocomputador

Disk2Go Smart

Data Storage Advisors AG, Na Europa: R$ 72 (256 MB), http://www.disk2go.com

É quase idêntico ao seu computador de mesa. Utiliza um padrão criado pela empresa americana U3, que possui versões de softwares capazes de rodar diretamente do próprio chaveiro. Skype, navegadores de internet, editores de fotos e de música já estão disponíveis e o fabricante promete, para breve, novos programas.

Queima de arquivo

Xkey

M-systems, Na Europa: R$ 380 (256 MB), http://www.m-systems.com

Feito especialmente para aquelas pessoas e empresas paranóicas com segurança. Quase não roda programas, só os essenciais para gerenciar as informações que entram e saem do chaveiro. Em compensação, controla os arquivos que são passados para ele, bloqueia vírus e impede que documentos deixem cópia em outros computadores.