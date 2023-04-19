Hollywood aceita o uso de inteligência artificial nos filmes

O sindicato dos roteiristas de Hollywood disse que é a favor de liberar a utilização de ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT, em roteiros de filmes.

Com uma condição: cada roteiro deve ter pelo menos um autor humano, e ele receberá o crédito pelo trabalho.

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A IA seria considerada uma ferramenta (como os softwares usados para fazer efeitos especiais), e seu uso não seria mencionado ao público.

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