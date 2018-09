Com a ajuda do telescópio Hubble, os astrônomos descobriram que a galáxia Arp 220 é na verdade uma colisão de duas galáxias espirais, que parecem estar se engolindo. No núcleo, estrelas jovens se formam em ritmo frenético, originando aglomerados dez vezes maiores que quaisquer outros já avistados.