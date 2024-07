IA deixa as histórias mais genéricas? Este estudo diz que sim

O uso de ferramentas de IA generativa, como o ChatGPT, foi um dos tópicos debatidos durante a greve de atores e roteiristas de Hollywood, em 2023. Os escritores conseguiram um acordo que regulava o uso de inteligência artificial, barrando-a de criar e reescrever roteiros. Ficou acordado que as ferramentas podem ser usadas pelos trabalhadores, mas não por seus chefes para substituí-los.

Um novo estudo científico dá mais base às reivindicações dos trabalhadores criativos de Hollywood. Publicada na Science Advances, a pesquisa mostrou que a IA generativa pode até facilitar a tarefa de escrever um romance ou um roteiro de filme, mas ela também deixa as histórias mais genéricas e repetitivas.

A pesquisa queria avaliar como as ferramentas de IA podem ajudar pessoas normais com tarefas criativas. 300 voluntários, que não escreviam profissionalmente, tiveram sua criatividade avaliada por um teste psicológico que pedia que eles falassem dez palavras drasticamente diferentes. Depois disso, eles foram divididos em três grupos para escrever uma história com oito frases sobre uma aventura no mar aberto, na selva ou em outro planeta.

Os participantes também foram divididos aleatoriamente em outros três grupos para receber níveis variáveis de assistência da IA em suas tarefas criativas. Enquanto um grupo não teve ajuda, outro recebeu uma ideia de história de três frases feita pelo ChatGPT, e o terceiro poderia ter até cinco ideias de histórias geradas por inteligência artificial para compor seu texto.

Mais fácil, mas não melhor

Os 300 participantes e mais 600 voluntários externos julgaram as histórias que surgiram, seguindo os critérios comuns de novidade, de quão agradável o texto era e de quanto potencial aquilo tinha para se tornar um livro completo.

A IA aumentou a criatividade de escritores individuais em até 10%, e o quanto a história era aprazível em até 22%, atuando em aspectos como estrutura ou reviravoltas. Esses efeitos positivos foram mais significativos entre os escritores que se saíram pior no primeiro teste de criatividade. No estudo, a IA funcionou como um nivelador entre pessoas mais e menos criativas.

Coletivamente, porém, os efeitos da IA não foram tão positivos. As histórias desenvolvidas com esse auxílio eram muito mais parecidas entre si do que as criadas do zero pelos autores. Os voluntários ficaram muito dependentes das ideias providenciadas pela inteligência artificial, se ancorando a isso e produzindo histórias mais genéricas como consequência.

Ou seja, a IA até pode deixar mais fácil para algumas pessoas produzirem arte. Porém, coletivamente, o efeito do uso dessas ferramentas é que o fator novidade diminui. Os pesquisadores acreditam que há um perigo de que a IA generativa vire uma muleta e feche as portas para o desenvolvimento criativo das pessoas, se apoiando demais no robô-escritor.

