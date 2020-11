IA detecta Covid-19 pela tosse

O ouvido humano é incapaz de saber se alguém está contaminado com base num cof-cof – muito menos se o paciente em questão for assintomático. Mas uma inteligência artificial do MIT conseguiu encontrar diferenças.

Primeiro, cientistas ensinaram o algoritmo com 70 mil áudios com sons de tosse. Havia ruídos de pessoas saudáveis, que forçaram a tosse, e de 2.500 voluntários infectados – com teste positivo ou que não sabiam que tinham a doença.

Ao fim do treinamento, o programa aprendeu a dizer, com precisão de 98,5%, se o barulho pertencia a um paciente de Covid-19. Nos casos assintomáticos, o algoritmo foi perfeito, flagrando 100% dos pacientes.