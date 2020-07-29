Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Tecnologia

Máscaras atrapalham sistemas de reconhecimento facial, aponta estudo

Algumas empresas já estão trabalhando para melhorar seus algoritmos, o que pode ser positivo e negativo ao mesmo tempo. Entenda.

Por Carolina Fioratti 29 jul 2020, 18h22 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h27
Serviços de reconhecimento facial podem identificar pessoas de máscara?
 (Luis Alvarez / Alem Omerovic / EyeEm/Montagem sobre reprodução)
Continua após publicidade
Máscaras atrapalham sistemas de reconhecimento facial, aponta estudo Priorizar nos meus resultados Google

Com a pandemia do novo coronavírus, toda a população teve que aderir às máscaras para evitar a propagação do Sars-CoV-2. A mudança repentina foi um choque para os serviços de reconhecimento facial, que passaram a enfrentar problemas para identificar usuários. Isso porque a tecnologia é treinada para reconhecer pontos específicos do rosto, baseando-se na geometria facial – com a máscara tapando boca e nariz, o algoritmo pode falhar.

Um estudo preliminar do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) dos Estados Unidos analisou o desempenho de 89 algoritmos de reconhecimento facial em imagens de um milhão de pessoas. Os indivíduos das fotos foram digitalmente mascarados, ou seja, foram aplicados desenhos sobre os rostos que imitavam máscaras de diversos tamanhos e cores.  

Serviços de reconhecimento facial podem identificar pessoas de máscara?
Para o estudo, foram utilizadas fotos de imigrantes que atravessaram a fronteira com os Estados Unidos. As imagens foram manipuladas para acrescentar diferentes modelos de máscaras. (National Institute of Standards and Technology/Reprodução)

De acordo com a agência, mesmo o melhor dos algoritmos testados ainda apresentou taxas de erro entre 5% e 50% no reconhecimento de pessoas com as máscaras falsas. Outro ponto relevante está na cor das máscaras: quando elas eram escuras, os softwares se saíam pior ainda. 

Continua após a publicidade

No início da pandemia, empresas como a Facewatch (Reino Unido) e a SenseTime (China) anunciaram que seus serviços eram capazes de reconhecer pessoas mesmo de máscara. Enquanto isso, outras companhias seguem adaptando seus logaritmos para aprimorar a identificação. Em maio, o site Cnet noticiou que alguns pesquisadores independentes estavam utilizando imagens postadas nas redes sociais para criar um banco de dados e aprimorar a tecnologia. 

Siga
Continua após a publicidade

Tais mudanças trazem pontos positivos e negativos. Para entender, é necessário lembrar que o reconhecimento facial não é utilizado unicamente para desbloquear celulares ou realizar transações bancárias. A tecnologia também pode ser aplicada por serviços de segurança e outros órgãos governamentais. 

Continua após a publicidade

Máscaras, capacetes, gorros e bonés não são bem vistos em alguns ambientes, como bancos, já que obstruem o rosto das pessoas. Mas agora, o uso das máscaras tornou-se questão de saúde pública. Um reconhecimento facial adequado pode evitar acusações imprecisas. Charles Rollet, analista da IPVM, grupo independente que rastreia a tecnologia de vigilância, disse ao The Intercept que, com as máscaras, “existe o risco de uma taxa de ‘falsos positivos’ substancialmente mais alta, que, em um ambiente de aplicação da lei, pode levar a prisões ilegais ou coisa pior”.

Continua após a publicidade

Por outro lado, alguns algoritmos de reconhecimento facial já se mostravam ineficazes na identificação de mulheres e pessoas negras. Além disso, nos EUA essa tecnologia não é regulamentada por lei, o que dificulta seu controle. No Brasil, também não há nenhum sistema que monitore esse tipo de serviço, mas a Lei Geral de Proteção de Dados pode enquadrar alguns casos.

Publicidade
TAGS:
algoritmo
empresa
Inteligência artificial
máscara
segurança
Tecnologia
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).