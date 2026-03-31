Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Tecnologia

Missão Artemis II: o foguete ainda pode decolar se estiver chovendo?

A previsão do tempo é 80% positiva para o lançamento nesta quarta. Entenda as condições necessárias.

Por Bela Lobato 31 mar 2026, 16h00
Fotografia de Nuvens e o Sol iluminam o céu na quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, enquanto o foguete Artemis II SLS (Space Launch System) da NASA e a espaçonave Orion permanecem na vertical no Complexo de Lançamento 39B do Centro Espacial Kennedy, na Flórida.
 (NASA/Cory S. Huston/Divulgação)
Continua após publicidade
Missão Artemis II: o foguete ainda pode decolar se estiver chovendo? Priorizar nos meus resultados Google

Depois de sucessivos adiamentos, parece que agora – em 1º de abril de 2026 – a missão Artemis II, da Nasa, finalmente vai decolar. O programa é a segunda etapa de um projeto longo que visa levar humanos para a Lua, e, à partir daí, estabelecer uma base que sirva de apoio para futuras missões tripuladas a Marte. 

O primeiro passo foi dado com a missão Artemis I, em 2022, que enviou uma cápsula não tripulada para uma órbita lunar.

Agora, a Artemis II fará um sobrevoo da Lua com astronautas a bordo. Ou seja: eles não irão pousar no satélite. Serão dez dias de vôo, e a partida é, sem dúvida, um dos momentos mais delicados. 

Siga

Até o último momento, a decolagem ainda pode ser adiada ou suspensa por motivos meteorológicos. Segundo a Nasa, os critérios são conservadores, ou seja, são excessivamente precavidos e redundantes para minimizar qualquer tipo de efeito adverso.

O foguete não pode ser lançado se estiver chovendo no local. Eles também vigiam os arredores: em um prazo de meia hora antes do lançamento, não pode haver raios, tempestades, uma nuvem Cumulonimbus em um raio de 16 km.

Continua após a publicidade

Antes de Laika: os 10 primeiros animais no espaço

Se houver mais de 10% de chance de raios num raio de 37 km da área de lançamento, não adianta nem levar o foguete para a plataforma (um trajeto de aproximadamente 6 km que leva 12 horas). 

A mesma coisa vale se houver mais de 5% chance de granizo, se a temperatura estiver abaixo de 4ºC ou acima de 35º, e ainda se a previsão for de vento sustentado superior a 40 nós ou vento máximo superior a 45 nós (aproximadamente 74 e 83 km/h, respectivamente).

Continua após a publicidade

Agora, se o foguete já estiver na plataforma, há outros requisitos. Se o tempo estiver muito frio (menos de 5ºC), o foguete não pode ser abastecido. Depois de abastecido, não pode ser lançado se estiver muito quente (acima de 34ºC), e também não pode haver quedas bruscas de temperaturas. Há condições específicas de temperaturas em altas altitudes a serem atendidas também.

Na faixa de 40 a 140 metros de altitude, o vento deve estar entre 53 e 72 km/h (29 a 30 nós) para o lançamento. Há ainda muitas e muitas regras relacionadas à forma, distância e composição de nuvens nos arredores das plataformas de lançamento. 

Por fim, o lançamento não pode ocorrer durante períodos de atividade solar severa ou extrema. Isso porque o aumento da densidade de partículas solares energéticas pode danificar circuitos eletrônicos e dificultar ou impossibilitar a comunicação via rádio com o veículo de lançamento.

Continua após a publicidade

Segundo um comunicado da Nasa, no dia 30, a previsão apontava condições 80% favoráveis para o lançamento, e as únicas preocupações eram a cobertura de nuvens e ventos fortes. 

Publicidade
TAGS:
FOGUETE
meteorologia
Missão Artemis II
NASA
Programa Artemis
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).