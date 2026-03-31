Missão Artemis II: o foguete ainda pode decolar se estiver chovendo?

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Introdução A missão Artemis II da Nasa tem nova data de lançamento: 1º de abril de 2026. Com o objetivo de sobrevoar a Lua com astronautas, a decolagem enfrenta critérios meteorológicos rigorosíssimos. Entenda os desafios, desde tempestades a ventos fortes, que podem adiar novamente esta importante etapa rumo a Marte.

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A missão Artemis II da Nasa está programada para 1º de abril de 2026, após sucessivos adiamentos. O objetivo é um sobrevoo de dez dias na Lua com astronautas, sem pouso, como parte do projeto para futuras missões a Marte. Os critérios de lançamento são extremamente conservadores, proibindo decolagem sob chuva, raios, tempestades ou nuvens Cumulonimbus em um raio de 16 km. Condições de temperatura (abaixo de 4ºC ou acima de 35ºC) e ventos (superiores a 74 km/h) também podem impedir o lançamento ou o abastecimento do foguete. Atividade solar severa pode danificar circuitos eletrônicos e interromper a comunicação, sendo outro fator crítico para o adiamento da missão.

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Depois de sucessivos adiamentos, parece que agora – em 1º de abril de 2026 – a missão Artemis II, da Nasa, finalmente vai decolar. O programa é a segunda etapa de um projeto longo que visa levar humanos para a Lua, e, à partir daí, estabelecer uma base que sirva de apoio para futuras missões tripuladas a Marte.

O primeiro passo foi dado com a missão Artemis I, em 2022, que enviou uma cápsula não tripulada para uma órbita lunar.

Agora, a Artemis II fará um sobrevoo da Lua com astronautas a bordo. Ou seja: eles não irão pousar no satélite. Serão dez dias de vôo, e a partida é, sem dúvida, um dos momentos mais delicados.

Até o último momento, a decolagem ainda pode ser adiada ou suspensa por motivos meteorológicos. Segundo a Nasa, os critérios são conservadores, ou seja, são excessivamente precavidos e redundantes para minimizar qualquer tipo de efeito adverso.

O foguete não pode ser lançado se estiver chovendo no local. Eles também vigiam os arredores: em um prazo de meia hora antes do lançamento, não pode haver raios, tempestades, uma nuvem Cumulonimbus em um raio de 16 km.

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Se houver mais de 10% de chance de raios num raio de 37 km da área de lançamento, não adianta nem levar o foguete para a plataforma (um trajeto de aproximadamente 6 km que leva 12 horas).

A mesma coisa vale se houver mais de 5% chance de granizo, se a temperatura estiver abaixo de 4ºC ou acima de 35º, e ainda se a previsão for de vento sustentado superior a 40 nós ou vento máximo superior a 45 nós (aproximadamente 74 e 83 km/h, respectivamente).

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Agora, se o foguete já estiver na plataforma, há outros requisitos. Se o tempo estiver muito frio (menos de 5ºC), o foguete não pode ser abastecido. Depois de abastecido, não pode ser lançado se estiver muito quente (acima de 34ºC), e também não pode haver quedas bruscas de temperaturas. Há condições específicas de temperaturas em altas altitudes a serem atendidas também.

Na faixa de 40 a 140 metros de altitude, o vento deve estar entre 53 e 72 km/h (29 a 30 nós) para o lançamento. Há ainda muitas e muitas regras relacionadas à forma, distância e composição de nuvens nos arredores das plataformas de lançamento.

Por fim, o lançamento não pode ocorrer durante períodos de atividade solar severa ou extrema. Isso porque o aumento da densidade de partículas solares energéticas pode danificar circuitos eletrônicos e dificultar ou impossibilitar a comunicação via rádio com o veículo de lançamento.

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Segundo um comunicado da Nasa, no dia 30, a previsão apontava condições 80% favoráveis para o lançamento, e as únicas preocupações eram a cobertura de nuvens e ventos fortes.

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