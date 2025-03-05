NASA divulga foto de aeronave quebrando a barreira do som; confira

A NASA registrou alterações na atmosfera causadas pelo voo de um jato civil supersônico norte-americano. Na imagem acima, a aeronave XB-1 está ultrapassando a barreira do som. Mas o que exatamente estamos vendo na foto?

Quando uma aeronave se desloca, ela empurra o ar à sua frente e cria ondas – assim como um barco a motor cria ondas ao se deslocar pela água.

Se velocidade da aeronave ultrapassa a velocidade do som (1.235 km/h), ela se move mais rápido do que as ondas que cria.

Como as moléculas de ar não conseguem acompanhar sua velocidade, elas começam a se comprimir. Isso cria um rápido aumento de pressão na frente da aeronave, resultando em um tipo diferente de onda: a onda de choque supersônica.

Embora os humanos não consigam ver essas ondas de choque, podemos ouvi-las se fundindo à medida que se movem pela atmosfera como um som semelhante a um trovão, chamado de estrondo sônico.

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A empresa Boom Supersonic, que produz a XB-1, promete desenvolver a primeira linha aérea comercial supersônica do mundo. A foto foi tirada em 10 de fevereiro de 2025, quando a aeronave fazia seu segundo voo teste no deserto de Mojave, na Califórnia.

A imagem foi obtida a partir de uma técnica chamada Schlieren, que foi inventada em 1864 e é capaz de capturar mudanças em fluidos. No momento da captura, a aeronave teve que se alinhar perfeitamente entre o Sol e telescópios com filtros especiais que estavam no solo.

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“Esta imagem torna visível o invisível”, disse Blake Scholl, CEO da Boom Supersonic, em

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comunicado. “Também confirmamos que o XB-1 não produziu nenhum estrondo sônico audível.”

Mesmo viajando mais rápido que o som, os microfones posicionados no solo na rota do XB-1 não detectaram o estrondo sônico que era esperado. Isso porque a aeronave voou a uma distância alta o suficiente para que as ondas não chegassem ao solo.

Embora a velocidade do jato varie a depender das condições atmosféricas, a empresa afirma que, se o voo supersônico for regulamentado, as viagens de uma costa dos EUA à outra poderiam ser reduzidas em até 90 minutos. Atualmente, um voo de Los Angeles a Nova York dura cerca de cinco horas e meia.

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Mais do que um registro fascinante, a foto será parte da investigação para aprimorar a tecnologia do voo supersônico. “Saber onde o ar está realmente se movendo diz muito sobre o que o seu veículo está fazendo, quão eficiente ele é e como você pode melhorá-lo”, disse Ed Haering, pesquisador da fotografia de Schlieren, em 2023, em um comunicado da Nasa.