O cabide que limpa a roupa

Lançado no Japão pela Panasonic, o cabide MS-DH210 tem um sistema de condensação que coleta a água naturalmente presente no ar. Em seguida, ele emite um pulso de alta voltagem sobre as moléculas de H2O, que perdem um átomo de hidrogênio e se transformam em hidroxila (OH), molécula com carga elétrica negativa. A hidroxila é vaporizada sobre a roupa, onde mata bactérias e decompõe partículas de sujeira.

O cabide, que custa o equivalente a US$ 180 no Japão, é alimentado por uma bateria que dura cinco a sete horas (tempo suficiente para esterilizar uma peça de roupa). Também pode ser conectado à tomada e funcionar continuamente. Mas não é um substituto para a máquina de lavar. Segundo o fabricante, o aparelho foi pensado para a limpeza de peças que normalmente não podem ir à máquina, como casacos.