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Tecnologia

O fim do ‘efeito novela’ nas TVs

Quase toda TV vem de fábrica com ajustes de imagem exagerados – que fazem os filmes parecerem novelas mexicanas. Mas uma nova tecnologia promete ajudar.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 fev 2020, 11h37 | Atualizado em 9 mar 2020, 14h46
O fim do ‘efeito novela’ nas TVs Priorizar nos meus resultados Google
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(Panasonic/Divulgação)

Sua tv nova chegou. Você tira da caixa, liga e… tem algo estranho. Os movimentos das pessoas e dos objetos, na tela, parecem artificiais – e os filmes ficam com cara de novela ou telejornal. Esse fenômeno se chama soap opera effect (“efeito novela”), e existe porque as TVs vêm de fábrica com brilho no máximo e interpolador de quadros ligado. Ele é um recurso que tenta deixar os movimentos mais suaves. Quando a TV está na loja, rodando vídeos de demonstração, funciona bem; em casa, com filmes, fica horrível.

Hollywood sempre se queixou disso, e agora conseguiu o que queria: vêm aí as TVs com o Filmmaker Mode (“modo diretor”), que desliga o interpolador de quadros e todos os demais processamentos de imagem. Ele pode ser acionado por um botão, ou ativado automaticamente pela TV, e leva em conta a iluminação da sala para ajustar os níveis de brilho, contraste e cores – e gerar imagens de acordo com o que o diretor do filme tinha em mente. LG e Panasonic são as primeiras marcas a aderir.

 

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Do it yourself

Dá para fazer ajustes parecidos nas TVs atuais. Veja como.

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(Lucas Jatobá/Superinteressante)
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Desligue o interpolador

Entre no menu de configuração e desative essa função – que se chama Auto Motion Plus (nas TVs Samsung), TruMotion (LG) ou MotionFlow (Sony).

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(Lucas Jatobá/Superinteressante)

Ative o modo cinema

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As TVs vêm de fábrica com brilho e contraste no talo e cores puxando para o azul. Ligue o modo Cinema – a imagem fica mais suave e detalhada, e com cores mais corretas.

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