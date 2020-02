O fim do ‘efeito novela’

–

Sua tv nova chegou. Você tira da caixa, liga e… tem algo estranho. Os movimentos das pessoas e dos objetos, na tela, parecem artificiais – e os filmes ficam com cara de novela ou telejornal. Esse fenômeno se chama soap opera effect (“efeito novela”), e existe porque as TVs vêm de fábrica com brilho no máximo e interpolador de quadros ligado. Ele é um recurso que tenta deixar os movimentos mais suaves. Quando a TV está na loja, rodando vídeos de demonstração, funciona bem; em casa, com filmes, fica horrível.

Hollywood sempre se queixou disso, e agora conseguiu o que queria: vêm aí as TVs com o Filmmaker Mode (“modo diretor”), que desliga o interpolador de quadros e todos os demais processamentos de imagem. Ele pode ser acionado por um botão, ou ativado automaticamente pela TV, e leva em conta a iluminação da sala para ajustar os níveis de brilho, contraste e cores – e gerar imagens de acordo com o que o diretor do filme tinha em mente. LG e Panasonic são as primeiras marcas a aderir.

Do it yourself

Dá para fazer ajustes parecidos nas TVs atuais. Veja como.

–

Desligue o interpolador

Entre no menu de configuração e desative essa função – que se chama Auto Motion Plus (nas TVs Samsung), TruMotion (LG) ou MotionFlow (Sony).

–

Ative o modo cinema

As TVs vêm de fábrica com brilho e contraste no talo e cores puxando para o azul. Ligue o modo Cinema – a imagem fica mais suave e detalhada, e com cores mais corretas.