O mouse vertical

O Logitech Lift (R$ 320) é vertical, e por isso mais ergonômico: você o segura com a mão na posição natural, sem precisar rotacionar o pulso como nos modelos comuns.

Além de cansar menos, essa postura ajuda a evitar lesões por esforço repetitivo (LER). Ele tem seis botões e é compatível com PC e Mac.

Está disponível em três cores, e também tem uma versão para canhotos: a Lift Left.

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