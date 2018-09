O Playstation 1 está de volta – em versão “mini”

O clube da nostalgia está completo: após Sega e Nintendo, foi a vez da Sony lançar uma versão em miniatura de um clássico do passado. O PlayStation Classic, anunciado nesta quarta (19), será um compacto do PS1, lançado pela primeira vez em 1994, no Japão.

45% menor do que o original, o console virá com entrada HDMI, dois controles e 20 jogos instalados na memória interna. E mesmo sem a necessidade de uma entrada para CD, o Classic vai manter todo o design original, com algumas adaptações: o botão de abrir, por exemplo, servirá para trocar de game.

Confira o vídeo oficial de lançamento:

Mini-tendência?

Com o lançamento do Classic, a Sony segue a mesma linha de outras empresas do ramo. Em junho de 2017, a Nintendo lançou o Super NES Classic Edition, uma miniatura do icônico Super Nintendo. Em abril de 2018, a Sega homenageou outro console da velha guarda, o Mega Drive. Ambos possuem a mesma tecnologia de jogos já dentro da memória da máquina (para a tristeza de quem adorava assoprar fitas).

O PS1, lançado nos anos 90, é até hoje um dos consoles mais vendidos de todos os tempos. No ranking, ocupa a quarta posição, com cerca de 102 milhões de unidades. A caixinha cinza só perde para os portáteis Game Boy e DS, da Nintendo, e do campeão Playstation 2, que soma 155 milhões de unidades.

Dos vinte jogos que virão inicialmente com o aparelho, a Sony confirmou apenas 5: Final Fantasy VII, Jumping Flash, Ridge Racer Type 4, Tekken 3 e Wild Arms. Ficou animado? O Classic será lançado dia 3 de dezembro, inicialmente, nos EUA, Japão e Europa, ao custo de US$ 99. Já é possível acessar a pré-venda online.