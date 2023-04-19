O primeiro monitor de 500 fps

O Alienware AW2524H (US$ 830) é de longe o monitor mais rápido do mercado: hoje os mais velozes trabalham a 240 quadros, e os modelos comuns não passam de 60.

As telas ultrarrápidas viraram mania entre os gamers, porque dão certa vantagem em jogos de tiro – como a imagem é atualizada mais depressa, você consegue reagir um pouco mais rápido ao que acontece no game.

O Alienware tem tela de 24 polegadas (do tipo IPS, com ângulo de visão bem amplo) e resolução Full HD.

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