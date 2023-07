O ranking dos sites mais acessados do mundo

O ChatGPT, lançado em novembro de 2022, já recebe mais acessos que o Reddit, o LinkedIn e a Netflix. Abaixo, confira os 25 sites mais visitados da internet.

Os estranhos no ninho

Baidu e Yandex são os sites de busca mais usados na China e na Rússia, respectivamente. Docomo é a maior operadora telefônica do Japão. VK é o “Facebook russo”. E a plataforma Dzen, também da terra de Putin, cria um feed personalizado (com notícias, vídeos e fotos) de acordo com os interesses do usuário.

Vitória do robô

O ChatGPT é o app que atingiu 100 milhões de usuários mais rapidamente. O bot da OpenAI bateu a marca em três meses (o TikTok levou nove). A popularidade também alavancou em 15% a audiência do Bing (27o site mais visitado): desde março, dá para usar uma versão do buscador integrada ao robô via Microsoft Edge.

Hábito nipônico

O Yahoo! Japão é uma empresa separada da Yahoo! americana. Nasceu em 1996 (junto ao SoftBank, gigante japonês de telecomunicações) e foi 100% pensada para o mercado do país. Deu certo: até hoje é comum que os japoneses o acessem para ler notícias, fazer compras e, sobretudo, participar de leilões online.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram