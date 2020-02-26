O robô que transpira

Máquinas superaquecem quando são muito exigidas – o que, a longo prazo, pode comprometer seu funcionamento. Com robôs não é diferente.

Foi pensando nisso que cientistas da Universidade Cornell criaram um “músculo” robótico capaz de suar, diminuindo sua própria temperatura. A garra-robô, usada para manipular objetos, foi feita de hidrogel e impressa em 3D no formato de dedos.

O próprio material serve como sensor térmico: dentro dos dedos há um pequeno reservatório que armazena água, e, na superfície, vários microporos por onde o suor robótico escapa.

No frio, os poros ficam fechados. Temperaturas acima de 30 ºC fazem o hidrogel dilatar, expandindo os buraquinhos. Em um teste, o robô suado conseguiu refrescar 21 ºC em 30 segundos – taxa de resfriamento três vezes mais rápida do que a da pele humana.