O smartphone que carrega 100% da bateria em dez minutos

O Redmi Note 12 Discovery Edition, da Xiaomi, é o primeiro smartphone a vir com um carregador de 210 watts, dez vezes mais potente que os convencionais.

Graças a isso, consegue encher totalmente sua bateria em 10 minutos (um iPhone demora 90).

O truque é que o Redmi tem duas baterias internas, que ele carrega simultaneamente – isso distribui melhor o calor, e permite aplicar uma potência maior. O aparelho já é vendido na China, pelo equivalente a US$ 330.