Os 2 melhores projetos de crowdfunding do mês de novembro

Escova rápida

Indiegogo.com

Projeto Encompass Brush

O que é Uma escova que promete limpar todos os dentes em 20 segundos (contra 2 a 3 minutos dos modelos comuns). Você morde a cabeça dela, que é feita de silicone e tem quatro faces que envolvem os dentes – e disparam jatos de ar para limpá-los.

Meta US$ 30 mil

Chance de rolar

4/5

Jogo holográfico

Kickstarter.com

Projeto Tilt Five

O que é Um tabuleiro

de jogos com realidade aumentada. Ele mede 80×80 cm e vem com óculos especiais, que projetam imagens tridimensionais no tabuleiro (que se modifica quando você move uma peça ou ganha pontos, por exemplo). O produto virá com seis jogos de RPG, e será possível baixar mais.

Meta US$ 450 mil

Chance 3/5