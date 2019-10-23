Os 2 melhores projetos de crowdfunding do mês de novembro
Uma escova que limpa os dentes em 20 segundos, e um jogo de tabuleiro com realidade aumentada. Qual deles tem mais chance de virar realidade?
Escova rápida
Projeto Encompass Brush
O que é Uma escova que promete limpar todos os dentes em 20 segundos (contra 2 a 3 minutos dos modelos comuns). Você morde a cabeça dela, que é feita de silicone e tem quatro faces que envolvem os dentes – e disparam jatos de ar para limpá-los. Meta US$ 30 mil
Chance de rolar 4/5
Jogo holográfico
Projeto Tilt Five
O que é Um tabuleiro de jogos com realidade aumentada. Ele mede 80×80 cm e vem com óculos especiais, que projetam imagens tridimensionais no tabuleiro (que se modifica quando você move uma peça ou ganha pontos, por exemplo). O produto virá com seis jogos de RPG, e será possível baixar mais.
Meta US$ 450 mil
Chance 3/5