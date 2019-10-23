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Os 2 melhores projetos de crowdfunding do mês de novembro

Uma escova que limpa os dentes em 20 segundos, e um jogo de tabuleiro com realidade aumentada. Qual deles tem mais chance de virar realidade?

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2019, 18h45 | Atualizado em 13 nov 2019, 17h36
 (Encompass Brush/Divulgação)
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Escova rápida

Projeto Encompass Brush
O que é Uma escova que promete limpar todos os dentes em 20 segundos (contra 2 a 3 minutos dos modelos  comuns). Você morde a cabeça dela, que é feita de silicone e tem quatro faces que envolvem os dentes – e disparam jatos de ar para limpá-los. Meta US$ 30 mil

Chance de rolar 4/5

 

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Jogo holográfico

Projeto Tilt Five 

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O que é Um tabuleiro de jogos com realidade aumentada. Ele mede 80×80 cm e vem com óculos especiais, que projetam imagens tridimensionais no tabuleiro (que se modifica quando você move uma peça ou ganha pontos, por exemplo). O produto virá com seis jogos de RPG, e será possível baixar mais.
Meta US$ 450 mil
Chance 3/5

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