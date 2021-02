Os 2 melhores projetos de crowdfunding em fevereiro

Câmera sem fio

Projeto Scenes One

O que é Uma câmera de vigilância que só precisa ser recarregada uma vez por ano. Ela é a primeira a operar no novo padrão Wi-Fi 802.11ah – que, além de gastar bem pouca energia, tem alcance de 300 metros. Dá para instalar em qualquer ponto da casa ou do quintal.

Meta US$ 10 mil

Chance de rolar 3/5

Uma esponja melhor

Projeto Kali Sponge

O que é Uma esponja de lavar louça que é 100% biodegradável e não fica fedida com o uso. Ela é feita de fibra de konjac, uma planta asiática – e isso, além de inibir o crescimento de bactérias, faz com que a esponja dure quatro vezes mais do que uma comum.

Meta US$ 4 mil

Chance 4/5