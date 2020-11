Os 2 melhores projetos de crowdfunding em novembro

Bicicleta discreta

Projeto Breakaway

O que é Uma bicicleta ergométrica dobrável. Quando está fechada, ela vira um retângulo com apenas 40x60x8 cm, que cabe em qualquer cantinho (como atrás da porta ou embaixo da cama). A bike leva menos de 1 minuto para dobrar ou desdobrar, suporta até 130 kg de peso e é compatível com apps de exercício, via Bluetooth.

Meta US$ 35 mil

Chance de rolar 4/5

iPhone autolimpante

Projeto Ocushield

O que é Um protetor de tela, para iPhone 12, que promete eliminar 99,9% dos vírus e bactérias – pois contém nanopartículas de prata que matam os micro-organismos. Também filtra a luz azul emitida pela tela do celular (que inibe a produção de melatonina, atrapalhando o sono).

Meta US$ 10 mil

Chance 4/5