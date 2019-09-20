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Tecnologia

Os 2 melhores projetos de crowdfunding em outubro

Um travesseiro autolimpante e o patinete elétrico que cabe na mochila: qual dos dois tem mais chances de chegar ao mercado?

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 set 2019, 11h37 | Atualizado em 23 set 2019, 11h38
 (MiniFalconScooter/Divulgação)
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Os 2 melhores projetos de crowdfunding em outubro Priorizar nos meus resultados Google

Micropatinete

Projeto MiniFalcon Scooter
O que é Um patinete elétrico que cabe em uma mochila. Ele tem velocidade máxima de 25 km/h e autonomia de 10 a 15 km, como um patinete comum. Mas é dobrável e portátil: pesa apenas 8,1 kg e, quando fechado, fica com apenas 60 cm de comprimento (e o tamanho de um cavaquinho). Será vendido com a mochila para transporte.
Meta US$ 10 mil
Chance de rolar 4/5

 

https://www.youtube.com/watch?v=QMlkxUy47vU

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Travesseiro limpo

Projeto Alpha Pillow
O que é Um travesseiro autolimpante. Os travesseiros comuns ficam cheios de ácaros e bactérias, que se alimentam dos fragmentos de pele que o corpo solta. Este contém fibra de prata, que mata os micro-organismos.
Meta US$ 8 mil
Chance 5/5

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