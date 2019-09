Os 2 melhores projetos de crowdfunding em outubro

Micropatinete

Projeto MiniFalcon Scooter

O que é Um patinete elétrico que cabe em uma mochila. Ele tem velocidade máxima de 25 km/h e autonomia de 10 a 15 km, como um patinete comum. Mas é dobrável e portátil: pesa apenas 8,1 kg e, quando fechado, fica com apenas 60 cm de comprimento (e o tamanho de um cavaquinho). Será vendido com a mochila para transporte.

Meta US$ 10 mil

Chance de rolar 4/5

Travesseiro limpo

Projeto Alpha Pillow

O que é Um travesseiro autolimpante. Os travesseiros comuns ficam cheios de ácaros e bactérias, que se alimentam dos fragmentos de pele que o corpo solta. Este contém fibra de prata, que mata os micro-organismos.

Meta US$ 8 mil

Chance 5/5