Os 2 melhores projetos de crowdfunding em outubro
Um travesseiro autolimpante e o patinete elétrico que cabe na mochila: qual dos dois tem mais chances de chegar ao mercado?
Micropatinete
Projeto MiniFalcon Scooter
O que é Um patinete elétrico que cabe em uma mochila. Ele tem velocidade máxima de 25 km/h e autonomia de 10 a 15 km, como um patinete comum. Mas é dobrável e portátil: pesa apenas 8,1 kg e, quando fechado, fica com apenas 60 cm de comprimento (e o tamanho de um cavaquinho). Será vendido com a mochila para transporte.
Meta US$ 10 mil
Chance de rolar 4/5
https://www.youtube.com/watch?v=QMlkxUy47vU
Travesseiro limpo
Projeto Alpha Pillow
O que é Um travesseiro autolimpante. Os travesseiros comuns ficam cheios de ácaros e bactérias, que se alimentam dos fragmentos de pele que o corpo solta. Este contém fibra de prata, que mata os micro-organismos.
Meta US$ 8 mil
Chance 5/5