Os 2 melhores projetos de crowfunding em junho

Voo interior

Projeto Udrone

O que é Um drone controlado por ondas cerebrais. Ele vem com um sensor de eletroencefalograma (EEG) que você coloca na cabeça. Quando a sua concentração alcança determinado nível, o drone levanta voo – e você passa a comandá-lo inclinando a cabeça na direção em que ele deve ir.

Meta US$ 10 mil

Chance de rolar 3/5

Faxina completa

Projeto Narwal

O que é Um aspirador robótico que também lava a cozinha e o banheiro. Na primeira vez que é usado, ele percorre a casa e cria um mapa, no qual você deve digitar o nome de cada cômodo. A partir daí, o robô navega sozinho: aspira carpetes e pisos de madeira e lava e seca pisos frios. Depois volta para a base, onde lava e seca as próprias escovas.

Meta US$ 30 mil

Chance 4/5