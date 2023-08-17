Os 2 projetos de crowdfunding mais interessantes de agosto
Uma caixa acústica cujos sons só você consegue ouvir - e uma minigeladeira projetada para os carros da Tesla. Qual tem mais chance de virar realidade?
Som secreto
Projeto Focusound
O que é Uma caixa de som que só você consegue ouvir. Ela emite ondas ultrassônicas, que se propagam num feixe concentrado – e só se transformam em som normal, audível, ao bater nos seus ouvidos. Quem está ao lado não escuta nada. Essa tecnologia existe há alguns anos, e agora pode finalmente chegar a um produto de verdade.
Quanto já arrecadou US$ 320 mil
Chance de rolar 3/5
Geladeira de Tesla
Projeto TesFridge
O que é Um minirrefrigerador para os carros da Tesla. Eles vêm de fábrica sem estepe, que a empresa considera desnecessário, e isso libera um bom espaço no assoalho do porta-malas. Esta geladeirinha horizontal, que é alimentada pela bateria do carro e tem capacidade para 36 litros (equivalente a meio frigobar), se encaixa perfeitamente ali (ela é compatível com os Tesla Model Y, 3 e X).
Quanto já arrecadou US$ 745 mil
Chance 4/5