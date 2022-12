Os 2 projetos de crowdfunding mais interessantes de dezembro

Elétrica e rápida

Projeto Livall PikaBoost

O que é Um gadget que transforma qualquer bicicleta em elétrica – em 30 segundos. Existem outros aparelhos do tipo, mas são difíceis de instalar, pois você tem que trocar a roda da bike. Este é muito mais simples: basta prendê-lo no quadro, girando um botão. O produto pesa 3 kg e promete 30 km de autonomia (no modo pedal assist, que complementa as pedaladas).

Já arrecadou US$ 1 milhão

Chance de rolar 3/5

Pulseira para autistas



Projeto Abrace Smart Bracelet

O que é Uma pulseira que mede a resposta galvânica da pele, ou seja, a atividade elétrica das glândulas produtoras de suor – que aumenta em situações de estresse. Este gadget, desenvolvido para portadores de autismo, monitora esse sinal – e avisa quando a criança está prestes a ter um meltdown (momento de descontrole).

Já arrecadou US$ 20 mil

Chance 3/5

