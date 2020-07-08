Os 2 projetos de crowdfunding mais interessantes de julho
A primeira placa solar para uso em apartamentos, e um aspirador robótico que também limpa a cozinha e o banheiro. Qual dos dois tem mais chances de virar realidade?
Sol de apartamento
Projeto Window Solar Charger
O que é Uma placa de energia solar para apartamento. É só pendurar a placa numa janela onde esteja batendo sol. Ela mede 25×30 cm e tem uma bateria interna. Após quatro horas, está pronta para uso: com energia suficiente para recarregar o seu smartphone.
Meta US$ 10 mil
Chance de rolar 4/5
Aspira e lava
Projeto Tabot
O que é Um aspirador robótico que também limpa a cozinha e o banheiro. Além de navegar sozinho pela casa aspirando a sujeira, ele tem um compartimento para desinfetante e uma escova especial – que usa para lavar pisos frios. Também dá para destacar a parte central do robô, que se transforma
num aspirador de mão.
Meta US$ 5 mil
Chance 5/5