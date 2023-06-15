Os 2 projetos de crowdfunding mais interessantes de junho
Uma versão genérica do supercarregador AirPower, que foi anunciado mas nunca lançado pela Apple, e a esponja de lavar louça que nunca precisa ser trocada. Qual dos dois tem mais chance de virar realidade?
AirPower genérico
Projeto Sense3 Charging Pad
O que é Um carregador sem fio que alimenta vários gadgets: basta colocar o seu celular, smartwatch ou a caixinha dos fones de ouvido sobre qualquer ponto dele, sem se preocupar em alinhá-los com a bobina elétrica. Isso porque o Sense3 tem seis bobinas, que cobrem toda a sua superfície. Ele lembra muito o AirPower, um produto que foi anunciado pela Apple em 2017 – mas não chegou a ser lançado.
Quanto já arrecadou US$ 113 mil
Chance de rolar 3/5
Esponja eterna
Projeto Forever Sponge
O que é Uma esponja de lavar louça que nunca precisa ser substituída. Ela é feita com uma mistura de polietileno e poliuretano, e não rasga nem deforma. Mas o principal é que não é porosa, e por isso não acumula bactérias – não fica com cheiro e aspecto ruins, como as esponjas comuns.
Quanto já arrecadou US$ 350 mil
Chance 4/5