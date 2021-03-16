Os 2 projetos de crowdfunding mais interessantes de março
Brincos que funcionam como fones - e um gadget para analisar as pintas do seu corpo. Qual dos dois tem mais chance de virar realidade?
Fones de orelha
Projeto Nova Audio Earrings
O que é Um par de brincos que funcionam como fones de ouvido. São brincos normais, que pesam apenas 7 gramas, mas também se comunicam via Bluetooth com o seu celular – dá para ouvir música e fazer e receber chamadas. A bateria dura até três horas de uso contínuo (e é recarregada quando você guarda os brincos no case que vem com eles).
Meta US$ 50 mil
Chance de rolar 4/5
Pintas em dia
Projeto Nota Mole Tracker
O que é Um gadget para checar as pintas do seu corpo. Você encosta o aparelho numa pinta, e um LED indica se ela é normal ou se pode ser um tumor (e você deve ir ao médico). O aparelho determina isso medindo a resistência das pintas à corrente elétrica, que se altera na presença de um tumor.
Meta US$ 20 mil
Chance 4/5