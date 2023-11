Os 2 projetos de crowdfunding mais interessantes de novembro

Agora sim

Projeto Neakasa M1

O que é Uma caixa de areia autolimpante para gatos. Já existem alguns produtos do tipo, mas eles são totalmente fechados: os gatos estranham, e acabam não querendo usá-los (ou ficam presos dentro deles). Este é aberto, e tem um mecanismo que recolhe a areia com dejetos – ela fica num compartimento selado, com capacidade para 14 dias.

Quanto já arrecadou US$ 620 mil

Chance de rolar 3/5

À moda do Snowden

Projeto Murena 2

O que é Um smartphone que permite desconectar, fisicamente, o microfone e as câmeras. Antes de usar um celular novo, o americano Edward Snowden, ex-analista da NSA (National Security Agency), costuma desmontá-lo para fazer isso – e impedir que o aparelho possa ser usado para espioná-lo. Com o Murena 2, fica bem mais fácil (basta acionar uma chave), e o procedimento é reversível.

Quanto já arrecadou US$ 187 mil

Chance 4/5

