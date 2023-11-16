Os 2 projetos de crowdfunding mais interessantes de novembro
Uma caixa de areia autolimpante para gatos, e um celular antiespionagem inspirado em Edward Snowden. Qual dos dois tem mais chance de chegar ao mercado?
Agora sim
Projeto Neakasa M1
O que é Uma caixa de areia autolimpante para gatos. Já existem alguns produtos do tipo, mas eles são totalmente fechados: os gatos estranham, e acabam não querendo usá-los (ou ficam presos dentro deles). Este é aberto, e tem um mecanismo que recolhe a areia com dejetos – ela fica num compartimento selado, com capacidade para 14 dias.
Quanto já arrecadou US$ 620 mil
Chance de rolar 3/5
À moda do Snowden
Projeto Murena 2
O que é Um smartphone que permite desconectar, fisicamente, o microfone e as câmeras. Antes de usar um celular novo, o americano Edward Snowden, ex-analista da NSA (National Security Agency), costuma desmontá-lo para fazer isso – e impedir que o aparelho possa ser usado para espioná-lo. Com o Murena 2, fica bem mais fácil (basta acionar uma chave), e o procedimento é reversível.
Quanto já arrecadou US$ 187 mil
Chance 4/5