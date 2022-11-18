Os 2 projetos de crowdfunding mais interessantes de novembro
Um gadget que faz as verduras durarem mais tempo na geladeira - e um filtro que captura os microplásticos da roupa. Qual conseguirá chegar ao mercado?
Verduras longa vida
Projeto Shelfy
O que é Um gadget que promete fazer frutas e verduras durarem o dobro do tempo na geladeira. Ele tem aproximadamente 15 cm de altura, e deve ser deixado dentro do refrigerador. O aparelho captura e decompõe o etileno, um gás que os vegetais liberam quando estão amadurecendo (e acelera a decomposição deles). Ele é alimentado por uma bateria recarregável, que dura 30 dias.
Já arrecadou US$ 320 mil
Chance de rolar 4/5
O fim dos microplásticos
Projeto Gulp
O que é Um filtro que captura os microfragmentos de plástico que as roupas soltam durante a lavagem, e acabam contaminando rios e o oceano. A maioria das roupas contém fios sintéticos, que liberam microplásticos. Este filtro, conectado à saída da máquina de lavar, promete resolver isso.
Já arrecadou US$ 132 mil
Chance de rolar 3/5