Os 2 projetos de crowdfunding mais interessantes de setembro

O relógio da Nasa

Projeto Nasa Apollo 15 Watch

O que é Um relógio comemorando os 50 anos da missão Apollo 15. Ele é decorado com as crateras lunares e exibe as fases da Lua no mostrador – que brilha no escuro. Os criadores também prometem uma edição limitada, feita com lascas de meteorito. Meta US$ 10 mil

Chance de rolar 4/5

Um cofre melhor

Projeto The Space Safe

O que é Um cofre compacto, como aqueles dos quartos de hotel, só que moderno: tem leitor de impressões digitais

(dispensa a senha numérica), webcam interna (para você checar se tudo continua lá) e sensores que avisam, no seu celular, se alguém tentar mover ou abrir o cofre. Dá até para avisar a polícia (nos EUA) pelo próprio app do cofre.

Meta US$ 25 mil

Chance 3/5