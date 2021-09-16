Os 2 projetos de crowdfunding mais interessantes de setembro
Um relógio que mostra as crateras lunares - e um cofre doméstico com Wi-Fi, câmera e conexão com a polícia. Qual dos dois tem mais chance de virar realidade?
O relógio da Nasa
Projeto Nasa Apollo 15 Watch
O que é Um relógio comemorando os 50 anos da missão Apollo 15. Ele é decorado com as crateras lunares e exibe as fases da Lua no mostrador – que brilha no escuro. Os criadores também prometem uma edição limitada, feita com lascas de meteorito. Meta US$ 10 mil
Chance de rolar 4/5
Um cofre melhor
Projeto The Space Safe
O que é Um cofre compacto, como aqueles dos quartos de hotel, só que moderno: tem leitor de impressões digitais
(dispensa a senha numérica), webcam interna (para você checar se tudo continua lá) e sensores que avisam, no seu celular, se alguém tentar mover ou abrir o cofre. Dá até para avisar a polícia (nos EUA) pelo próprio app do cofre.
Meta US$ 25 mil
Chance 3/5