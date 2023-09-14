Os 2 projetos de crowdfunding mais interessantes de setembro

Professor de guitarra

Projeto: Mu6label

O que é: Um gadget que ensina a tocar violão e guitarra. É um computadorzinho flexível, que você gruda na lateral do instrumento. Ele detecta as vibrações das cordas – e consegue captar os sons com alta precisão. Mostra quais cordas você deve tocar, e se está fazendo direito. Também funciona como metrônomo e afinador.

Quanto já arrecadou: US$ 40 mil

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Chance de rolar: 3/5

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Dois em um

Projeto Ringo Water Bottle

O que é: Uma garrafa d’água com ímã na tampa – que segura o seu smartphone. Uma ideia supersimples, mas que pode ser bem útil em várias situações (correndo na esteira, se arrumando, cozinhando etc.). A garrafa pesa 370 gramas – e, segundo seus criadores, mantém o smartphone em pé mesmo quando está vazia, sem água.

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Quanto já arrecadou: US$ 330 mil

Chance: 4/5

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