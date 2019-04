Os 2 projetos de crowdfunding mais interessantes do mês de maio

Karaokê afinado

Projeto Singtrix

O que é Uma máquina de karaokê que conserta a sua voz. Ela tem o tamanho de um livro e o efeito AutoTune, que corrige automaticamente as escorregadas do cantor (e é usado em estúdios profissionais). O gadget é compatível com qualquer música

do YouTube, e será vendido num kit com microfone e caixa de som.

Meta US$ 200 mil

Chance de rolar 4/5

Queijo em casa

Projeto Fromaggio

O que é Uma máquina de fazer queijo. Você coloca leite e um pó especial (que contém coagulante e micro-organismos) no aparelho, e aí escolhe o tipo de queijo desejado: muçarela, provolone, parmesão, queijo suíço, ricota ou cream cheese. A máquina faz tudo sozinha. Esquenta e mistura o leite, drena o soro e aperta a massa.

Meta US$ 50 mil

Chance 3/5