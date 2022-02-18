Os 2 projetos de crowdfunding mais legais de fevereiro
A marmita que aquece a comida - e um gadget que promete impedir a gravação das suas conversas. Qual dos dois tem mais chance de virar realidade?
Marmita elétrica
Projeto Steambox
O que é Uma marmita que esquenta a comida. Ela mede 24 x 15 x 7,6 cm, pesa 1,2 kg e comporta 430 g de comida. Dez minutos antes de almoçar, você aperta um botão – e o gadget, alimentado por uma bateria recarregável interna, ferve 20 ml de água (ela fica num compartimento especial, que você deve encher antes de sair de casa) para aquecer o alimento em banho-maria.
Chance de rolar 3/5
Contra espiões e xeretas
Projeto HARP Mini
O que é Um gadget que impede a gravação da sua conversa. Ele parece uma caixinha de som Bluetooth, mas na verdade é um emissor: gera sons de alta frequência, que não são captados pelo ouvido humano – mas saturam os microfones presentes em gravadores e smartphones, impedindo que eles registrem o que está sendo falado.
Chance 3/5