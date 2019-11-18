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Tecnologia

Os 4 gadgets mais incríveis do mês de dezembro

O notebook com tela dobrável, uma máquina com cápsulas de perfume, o cartão com sensor de impressões digitais - e um gadget para dormir melhor

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 nov 2019, 14h44 | Atualizado em 21 nov 2019, 15h29
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Dormir mais e melhor

Essa é a promessa do Philips Deep Sleep, um gadget de US$ 400 que monitora as ondas cerebrais. Quando ele detecta que você entrou na chamada “fase 3”, a mais profunda do sono, começa a emitir sons de baixa frequência – que supostamente prolongam essa etapa. A pedido da Nasa, o aparelho está sendo testado por cientistas de duas universidades americanas.

 

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A Nespresso dos cheiros

Ela se chama Moodoo e usa cápsulas de perfume: são 20 opções, que podem ser usadas individualmente ou misturadas (a máquina aceita até quatro cápsulas ao mesmo tempo, e você pode ajustar a proporção de cada cheiro por um app). Custa US$ 100; as cápsulas, que duram 60 horas de uso, US$ 7,50.

 

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Laptop com tela dobrável

A superfície do notebook ThinkPad X1 Foldable, da marca chinesa Lenovo, é coberta por uma tela dobrável de 13 polegadas, que se transforma de acordo com o que você está fazendo (na hora de escrever, por exemplo, metade dela vira um teclado virtual). Ainda é um protótipo, sem data de lançamento.    

 

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Cartão biométrico

Ele foi criado pela empresa holandesa Gemalto e tem embutido um leitor de impressões digitais, que você toca na hora de pagar. A sua impressão digital fica armazenada no cartão (não é transmitida), o que aumenta a segurança. O cartão é compatível com todas as maquininhas de pagamento, inclusive contactless (em que basta aproximar o cartão para pagar).

 

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