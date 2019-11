Os 4 gadgets mais incríveis do mês de dezembro

Dormir mais e melhor

Essa é a promessa do Philips Deep Sleep, um gadget de US$ 400 que monitora as ondas cerebrais. Quando ele detecta que você entrou na chamada “fase 3”, a mais profunda do sono, começa a emitir sons de baixa frequência – que supostamente prolongam essa etapa. A pedido da Nasa, o aparelho está sendo testado por cientistas de duas universidades americanas.

A Nespresso dos cheiros

Ela se chama Moodoo e usa cápsulas de perfume: são 20 opções, que podem ser usadas individualmente ou misturadas (a máquina aceita até quatro cápsulas ao mesmo tempo, e você pode ajustar a proporção de cada cheiro por um app). Custa US$ 100; as cápsulas, que duram 60 horas de uso, US$ 7,50.

Laptop com tela dobrável

A superfície do notebook ThinkPad X1 Foldable, da marca chinesa Lenovo, é coberta por uma tela dobrável de 13 polegadas, que se transforma de acordo com o que você está fazendo (na hora de escrever, por exemplo, metade dela vira um teclado virtual). Ainda é um protótipo, sem data de lançamento.

Cartão biométrico

Ele foi criado pela empresa holandesa Gemalto e tem embutido um leitor de impressões digitais, que você toca na hora de pagar. A sua impressão digital fica armazenada no cartão (não é transmitida), o que aumenta a segurança. O cartão é compatível com todas as maquininhas de pagamento, inclusive contactless (em que basta aproximar o cartão para pagar).