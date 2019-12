Elétrico, mas sem bateria

No lugar dela, o Lamborghini Sián tem um supercapacitor: componente eletrônico capaz de armazenar três vezes mais energia do que as baterias de lítio (sem se desgastar com o uso, como elas). É o primeiro carro a usar essa tecnologia, que está sendo desenvolvida para armazenar energia solar e eólica. O supercapacitor alimenta o motor elétrico do Sián – que trabalha junto com um motor V12 a gasolina, totalizando 807 cavalos de potência.

Lente de cinema

As lentes anamórficas espremem a imagem, e isso permite filmar no formato ultrawidescreen, mais largo. Elas são usadas em diversos filmes e, agora, chegaram aos smartphones. A Moment Anamorphic Lens (US$ 150) é compatível com iPhone, Samsung Galaxy e Google Pixel, e vem com um aplicativo que converte a imagem “espremida” capturada pela lente. O vídeo fica no formato 2.40:1 – o mesmo de Blade Runner e Star Wars. A lente também tem uma versão compatível com os drones Mavic, da marca chinesa DJI (US$ 300).

Rolagem eletromagnética

A “rodinha” do mouse Logitech MX Master 3 (US$ 100) não é mecânica, como nos modelos comuns. Usa um sensor eletromagnético, e por isso tem o dobro da velocidade e da precisão. Mas sua principal qualidade é o conforto: ela não faz barulho e, como não precisa empurrar uma engrenagem, gira quase sem atrito. Parece flutuar no ar.

Tábua eletrônica

A Chopbox é uma tábua de madeira, para cortar alimentos na cozinha. Mas tem outras funções embutidas: balança (para você medir a quantidade exata de cada ingrediente), timer para não errar o tempo das receitas, afiador de facas e até um sistema de esterilização – que usa luz ultravioleta para eliminar 99,99% dos germes da tábua e das facas em poucos segundos. Ela é à prova d’água e sem fios (segundo o fabricante, a bateria recarregável dura um mês). Custa US$ 100.