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Tecnologia

Tech: os 4 gadgets mais incríveis do mês de janeiro

Um mouse com rodinha eletromagnética, o primeiro carro elétrico sem bateria, uma lente de cinema para smartphones - e a tábua de cozinha que pesa os alimentos, afia e limpa as facas

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 dez 2019, 11h57 | Atualizado em 22 jan 2020, 13h02
 (Lamborghini/Divulgação)
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Elétrico, mas sem bateria

No lugar dela, o Lamborghini Sián tem um supercapacitor: componente eletrônico capaz de armazenar três vezes mais energia do que as baterias de lítio (sem se desgastar com o uso, como elas). É o primeiro carro a usar essa tecnologia, que está sendo desenvolvida para armazenar energia solar e eólica. O supercapacitor alimenta o motor elétrico do Sián – que trabalha junto com um motor V12 a gasolina, totalizando 807 cavalos de potência.

 

SI_411_Tech_Moment_Anamorphic_Lens

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Lente de cinema

As lentes anamórficas espremem a imagem, e isso permite filmar no formato ultrawidescreen, mais largo. Elas são usadas em diversos filmes e, agora, chegaram aos smartphones. A Moment Anamorphic Lens (US$ 150) é compatível com iPhone, Samsung Galaxy e Google Pixel, e vem com um aplicativo que converte a imagem “espremida” capturada pela lente. O vídeo fica no formato 2.40:1 – o mesmo de Blade Runner e Star Wars. A lente também tem uma versão compatível com os drones Mavic, da marca chinesa DJI (US$ 300).

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SI_411_Tech_Mouse_Logitech
(Logitech/Divulgação)
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Rolagem eletromagnética

A “rodinha” do mouse Logitech MX Master 3 (US$ 100) não é mecânica, como nos modelos comuns. Usa um sensor eletromagnético, e por isso tem o dobro da velocidade e da precisão. Mas sua principal qualidade é o conforto: ela não faz barulho e, como não precisa empurrar uma engrenagem, gira quase sem atrito. Parece flutuar no ar.

 

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(Chopbox/Divulgação)
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Tábua eletrônica

A Chopbox é uma tábua de madeira, para cortar alimentos na cozinha. Mas tem outras funções embutidas: balança (para você medir a quantidade exata de cada ingrediente), timer para não errar o tempo das receitas, afiador de facas e até um sistema de esterilização – que usa luz ultravioleta para eliminar 99,99% dos germes da tábua e das facas em poucos segundos. Ela é à prova d’água e sem fios (segundo o fabricante, a bateria recarregável dura um mês). Custa US$ 100.

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