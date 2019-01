Os fones de ouvido com ar-condicionado embutido

Como qualquer fone de ouvido para games, o HP Mindframe tem cabo USB, microfone e som 7.1. Sua diferença é a tecnologia FrostCap: dentro de cada concha do fone há um resfriador termoelétrico (uma plaquinha que gera frio usando a passagem de eletricidade por dois metais diferentes), que funciona como ar-condicionado para as orelhas.

O sistema explora o chamado efeito Peltier, descoberto em 1834 pelo físico francês Jean Charles Athanase Peltier. Ele constatou que, quando uma corrente elétrica passava por uma pastilha feita de bismuto e antimônio, o ponto de junção entre os metais absorvia calor do ambiente. O efeito Peltier é relativamente ineficiente: requer mais eletricidade para gerar determinada quantidade de resfriamento que o método de compressão e expansão de gás, usado em geladeiras. Mas ele pode ser útil dentro de equipamentos eletrônicos, onde há pouco espaço (e não é necessário gerar tanto resfriamento).

O fone da HP tem três níveis de resfriamento, que podem deixar as orelhas a até 19 graus Celsius. Ele é compatível com Windows, e custa US$ 150 nos Estados Unidos.