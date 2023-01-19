Os fones de ouvido feitos de magnésio
Modelo desenvolvido pela Yamaha usa esse metal para melhorar a qualidade de áudio. Veja como.
Esse é o metal usado na estrutura dos fones YH-5000SE, da marca Yamaha. Ele foi escolhido porque é 18 vezes mais rígido que o aço – e isso evita a formação de microvibrações que distorcem o som.
Outro detalhe interessante é que os fones são ortodinâmicos, ou seja, seus alto-falantes são movimentados por bobinas (fios) que cobrem toda a superfície deles – não só as beiradas, como nos fones comuns.
O resultado é uma qualidade de áudio astronômica, com preço idem: US$ 5.000.
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