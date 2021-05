Saiba tudo sobre o Redmi Note 10 5G e 10S, novos lançamentos da Xiaomi

A Xiaomi lançou, no início de março, os novos modelos da linha de smartphones Redmi Note, conhecidos no Brasil por seu ótimo custo-benefício. Acompanhando a proposta da geração anterior de oferecer um aparelho bom e barato, o Redmi Note 10 5G e o Redmi Note 10S trazem algumas melhorias e novidades e prometem ser ótimas opções dentre os modelos intermediários de smartphones.

Visual e tela

Com acabamento fosco na parte traseira e 3 opções de cores, o Redmi Note 10S possui o conjunto de 4 câmeras traseiras agrupadas no canto superior esquerdo do aparelho e um furo centralizado no topo da tela que abriga a câmera frontal.

Uma das principais diferenças em relação ao modelo anterior da linha é a tela de 6,43 polegadas do aparelho, que passa a ter tecnologia Super AMOLED ao invés da LCD do Redmi Note 9. Com resolução Full HD+, possui taxa de atualização de 60Hz e vidro de proteção Gorilla Glass 3. Apesar disso, o aparelho é resistente apenas a respingos de água, e não à submersão, com sua certificação IP53.

Bateria e carregamento

Com uma boa autonomia, o Redmi Note 10S possui bateria de 5.000 mAh, o suficiente para aguentar mais de um dia de uso mediano. Além disso, o aparelho também conta com carregamento rápido de 33W, que permite carregar 54% da bateria em apenas 30 minutos, de acordo com dados do fabricante. Isso tudo garante que você consiga utilizar o celular sem se preocupar com a duração da bateria.

Desempenho do Redmi Note 10S

Equipado com o processador Helio G95, da MediaTek e CPU Octa-Core com velocidade de até 2,05 GHz, a performance da GPU promete ser 31% melhor do que o modelo anterior do aparelho, o Redmi Note 9S, e suprir as necessidades dos gamers mais exigentes. O aparelho possui versões de 6GB de memória RAM e 64 ou 128GB de armazenamento interno e 8GB de memória RAM com 128GB de memória interna, com possibilidade de expansão via Micro SD.

Câmeras

O Redmi Note 10S possui um conjunto de 4 câmeras traseiras, sendo a principal de 64 MP, uma macro de 2 MP, um sensor de profundidade também de 2 MP e uma ultra-angular de 118° com 8 MP. Além disso, o aparelho também conta com o modo Time-lapse Pro, que funciona mesmo em condições adversas de luminosidade para que o time-lapse não seja comprometido nas transições de dia para noite, e o modo noturno, para tirar fotos mesmo em ambientes escuros. Já a câmera frontal conta com 13 MP de resolução.

Recursos extras

O smartphone conta com som estéreo imersivo, motor linear avançado que cria efeitos de vibração inteligentes para proporcionar uma experiência de jogo mais sensorial, sensor de impressão digital lateral, no botão de desbloqueio e entrada para fone de ouvido de 3,5 mm.

De menor custo que as outras opções da linha Redmi Note 10, o modelo possui configurações mais simples para oferecer o diferencial da tecnologia 5G, mantendo um equilíbrio para não prejudicar tanto o preço final do produto.

Visual e tela

Com design simples, semelhante ao Redmi Note 10S, e disponível em 4 opções de cores, o smartphone possui um conjunto de três câmeras traseiras agrupadas do lado superior esquerdo do aparelho e uma câmera frontal centralizada num pequeno furo no topo da tela.

A tela de 6,5 polegadas é, inclusive, bastante semelhante ao Redmi Note 9. Diferente dos outros modelos da linha Redmi Note 10, que possuem telas AMOLED, o Redmi Note 10 5G possui tecnologia LCD, resolução Full HD+ de 1080 x 2400 pixels e taxa de atualização de 90Hz, que possibilita imagens mais suaves e fluidas para compensar a falta da tela AMOLED. Diferente da linha anterior, porém, o aparelho conta com vidro Gorilla Glass 3, deixando a tela mais resistente a possíveis quedas, e certificação IP53, que protege o celular de respingos de água, apesar de não ser resistente à submersão.

Bateria e carregamento

Semelhante a outros modelos da Xiaomi, famosa por fabricar aparelhos com baterias duradouras, a bateria do Redmi Note 10 5G é de 5.000mAh, o suficiente para aguentar 22 horas de vídeos e 16 horas jogando, de acordo com a fabricante. Além disso, o smartphone conta com uma carregamento rápido de 18W.

Desempenho do Redmi Note 10 5G

Com um hardware modesto, o aparelho possui processador Dimensity 700 de 7 nm, da MediaTek, com desempenho similar ao Helio G95 do 10S, CPU Octa-Core, com até 2,2 GHz de velocidade, memória RAM de 4 GB e opções de 64 e 128 GB de armazenamento interno, com possibilidade de expansão por Micro SD. De acordo com a Xiaomi, o modem integrado do aparelho junto com o processo de fabricação de 7 nm propiciam maior eficiência energética.

Câmeras do Redmi Note 10 5G

O conjunto triplo de câmera traseiras conta com uma câmera principal de 48MP, uma lente macro de 2MP e um sensor de profundidade, também de 2MP. Além disso, o aparelho também conta com um modo noturno para ter imagens de ótima qualidade mesmo em ambientes mais escuros. Já a câmera frontal possui 8MP.

Recursos extras

O Redmi Note 10 5G conta ainda com sensor de impressão digital na lateral, IR Blaster, que permite que o smartphone seja utilizado como controle remoto para outros tipos de dispositivos e entrada para fone de ouvido de 3,5 mm.

Comparação com os outros modelos da linha Redmi Note 10

Em comparação com os outros modelos, o Redmi Note 10 5G é o mais simples, com câmeras de menor qualidade, além de não possuir o sensor ultra-angular, com tela de LCD no lugar do Super AMOLED e carregamento rápido mais baixo, com apenas 18W. Assim, ele compensa se você valoriza muito o 5G, que é sua principal diferença em comparação aos outros modelos. Se este for o caso, o aparelho é um ótimo custo-benefício, sendo um dos mais baratos do mercado a oferecer esta tecnologia.

Já no caso do Redmi Note 10S, suas diferenças em relação ao Note 10 são a câmera principal do conjunto — 64 MP no 10S contra 48MP no Note 10 — , a câmera frontal, que no modelo abaixo é de 8MP, o processador, que no caso do Note 10 é um Qualcomm Snapdragon 678 e a memória RAM, que no modelo mais simples é menor, com 4GB.

Em comparação ao Note 10 Pro, as principais diferenças estão na taxa de atualização da tela, que sobe para 120Hz, a supercâmera de 108MP do modelo mais avançado, o processador, um Qualcomm Snapdragon 732G, e a bateria, que sobe para 5.020mAh com recarga rápida de 33W.

