Robô à la “Black Mirror” é capaz de perseguir você até debaixo d’água

Lembra dos cães-robôs perseguidores de Metalhead, um dos episódios da quarta temporada de Black Mirror? De acordo com o criador da série, Charlie Brooker, eles foram inspirados nas máquinas da Boston Dynamics e, na história pós-apocalíptica, caçavam os humanos sobreviventes.

Pois é. Pela primeira vez, a vida real superou a ficção científica. O robô Velox, criado pela empresa de engenharia Pliant Energy Systems, é insuperável no quesito perseguição. Ele foi desenvolvido para conseguir se locomover na terra, no gelo e até debaixo d`água.

Veja um vídeo de demonstração:

Robôs do tipo são projetados para ajudar em missões de resgate em lugares de difícil acesso e para pesquisas em ambientes inóspitos. As “barbatanas” do Velox são úteis porque permitem que ele mantenha velocidade e estabilidade mesmo que a consistência do solo mude.

O Velox foi anunciado em junho e ainda está em desenvolvimento. Vida real: 1. Black Mirror: 0.