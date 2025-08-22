Robô humanoide consegue dobrar roupas por conta própria; veja vídeo

A empresa americana Figure divulgou um vídeo em que o robô humanoide Helix aparece dobrando e empilhando roupas por conta própria. A ideia da startup é que, no futuro, as máquinas sejam aliadas dos humanos nas tarefas domésticas e na indústria.

Segundo a companhia, o ato aparentemente banal é um desafio e tanto para a robótica. “Roupas e toalhas são deformáveis, mudam constantemente de formato, dobram-se de forma imprevisível e são propensas a enrugar ou amassar”, diz a Figure.

Para nós humanos, é fácil arrumar esses defeitos no processo com nossa coordenação motora precisa, mas, para um robô, não há uma fórmula pronta de movimentos que garantirá o sucesso da empreitada.



Há algumas semanas, a empresa já tinha mostrado que o robô consegue colocar roupas na máquina de lavar por conta própria, com uma alta precisão (veja abaixo). Ele também já foi filmado empacotando caixas em um centro de distribuição logística.

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A nova habilidade foi adquirida apenas com o acréscimo de mais dados no sistema do Helix, segundo a Figure, e não foi necessário nenhum ajuste físico na arquitetura do robô. Isso é um trunfo, já que fica mais fácil adaptá-lo de um cenário industrial para um contexto doméstico.

Here’s a F.02 in my home, using Helix to do my laundry pic.twitter.com/MXFf1o81EG — Brett Adcock (@adcock_brett) July 30, 2025

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Além da capacidade de dobrar roupas, a nova atualização do Helix também trouxe melhorias na interação com humanos: agora, o robô é capaz de manter contato visual, direcionar seu olhar e usar gestos manuais quando se comunica com pessoas, tornando a conversa mais natural.

A Figure é apenas uma das empresas na incipiente indústria de robôs humanoides. Companhias como Tesla, Boston Dynamics e Agility Robotics estão numa corrida para serem a primeira a viabilizar um modelo realmente útil.

A China é outro grande player deste mercado: recentemente a empresa UBTech, com sede em Shenzhen, apresentou ao mundo o primeiro robô humanoide capaz de operar de forma contínua e autônoma, trocando suas próprias baterias sem ajuda humana. Leia aqui.