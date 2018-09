Rota certa via satélite

Perdidos no ar, na terra ou no mar já podem encontrar o caminho, mesmo a quilômetros de distância de qualquer ponto de referência e sem olhar para as estrelas. Lançado na França, o GPS IPS 360 Pyxis, da Sony, é um pequeno aparelho com uma antena que recebe sinais do Global Positioning System (sistema de posicionamento global), uma rede de 24 satélites a 20000 quilômetros de altitude que envia dados permanentemente à terra. O Pyxis calcula a latitude e a longitude do lugar onde se encontra, medindo o tempo que a onda de rádio emitida por cada satélite leva para chegar até ele.

Além da posição, o Pyxis informa ainda a altitude e a velocidade do veículo. Antes de partir, o viajante pode informar ao aparelho os pontos de partida e chegadam e atpe 99 escalas intermediárias, bastando consulta-lo para saber se continua ou não na trajetória. Antes do Pyxis, que foi usado pelos corredores da equipe Sonauto a bordo de suas motos no rally Paris – Cidade do Cabo, encontrar o lugar no mundo por satélite era exclusividade de equipamentos militares e de grandes navios.