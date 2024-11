Domenico Vicinanza é professor de Sistemas Inteligentes e Ciência de Dados na Universidade Anglia Ruskin . O texto abaixo saiu originalmente no site The Conversation, que publica artigos escritos por pesquisadores. Vale a visita.

Dentro de um trem ou ônibus, ou simplesmente em uma fila, a visão mais comum nos dias de hoje é o brilho silencioso de uma tela e os polegares de pessoas perdidas na rolagem interminável de seus smartphones.

Em todo o mundo, cerca de 62% das pessoas são usuários ativos de mídia social. Em alguns países, esse número chega a mais de 90%. Isso resulta em muito uso: o adulto médio do Reino Unido passa 3 horas e 41 minutos on-line todos os dias, o que significa cerca de 56 dias por ano, quase dois meses inteiros.

Toda vez que lemos um artigo, vemos um anúncio, assistimos a uma foto ou vídeo, esse conteúdo precisa ser transferido dos servidores da plataforma de mídia social para o nosso dispositivo. Quanto maior o arquivo, mais dados precisam ser transferidos. E imagens de alta resolução ou vídeos longos envolvem muitos dados.

Esses dados são distribuídos em muitas “fazendas de servidores” (normalmente alojadas em um grande depósito com milhares de computadores) em todo o mundo. Se você carregar um vídeo do YouTube, não se conectará a um único “QG de dados do YouTube” em algum lugar da Califórnia, mas, em vez disso, coletará dados de muitos servidores diferentes, muitas vezes em países ou continentes diferentes.

A movimentação de dados pela Internet requer energia, enviando sinais por meio de vários dispositivos eletrônicos, incluindo roteadores, servidores e nosso próprio telefone celular ou laptop. Cada um desses dispositivos consome energia para funcionar, enquanto os servidores precisam ser mantidos resfriados. E essa energia geralmente é gerada a partir de combustíveis fósseis.

O Tiktok é a menos ecológica das plataformas de mídia social, de acordo com um estudo de usuários da Internet na França realizado pelo Greenspector em 2021 e depois atualizado em 2023.

A simples rolagem pelo aplicativo troca muitos dados, pois o Tiktok está constantemente executando vídeos, inclusive muitos pré-carregados em segundo plano que você talvez nem veja.

No lado oposto do espectro está o LinkedIn. Como uma plataforma baseada em texto, com menos fotos e vídeos, a rolagem pelo LinkedIn usa muito menos dados.

A IA generativa consome muita energia

É claro que a mídia social não é a única infratora. A IA generativa, com sua capacidade de criar textos, imagens, músicas e até vídeos, está remodelando completamente muitos processos criativos. Mas, embora seja atraente e, às vezes, uma necessidade, ela tem um preço ambiental.

Não é de surpreender que, quanto mais poderosa a IA, mais energia ela consome. Diferentemente de quando você transmite um vídeo ou carrega uma página da Web grande, com a IA generativa, a maior parte da energia é usada no final, durante o processamento da sua consulta. Se você pedir ao ChatGPT para escrever um romance para você, o processo de escrita envolve muitos cálculos, mesmo que o texto resultante em si não use muitos dados.

Tudo isso, é claro, levanta questões críticas sobre a sustentabilidade da IA generativa e sobre nossas próprias pegadas de carbono. As próprias empresas de IA relutam em nos dizer exatamente quanta energia utilizam, mas aparentemente não conseguem impedir que seus próprios chatbots façam uma tentativa. Perguntei ao ChatGPT-4 “quanta energia foi usada para processar essa consulta?” e ele respondeu “0,002 a 0,02 kWh”, o que, segundo ele, “seria semelhante a manter uma lâmpada de 60 watts acesa por cerca de 2 minutos”.

Isso corresponde aproximadamente aos números oferecidos pela análise independente e é dezenas de vezes mais energia do que a necessária para uma pesquisa no Google. Com milhões de consultas por dia somente ao ChatGPT, tudo isso resulta em uma enorme quantidade de uso adicional de energia. Como a IA generativa continua a evoluir, a demanda por energia só aumentará.

O que você pode fazer

Embora o impacto ambiental dessas tecnologias suscite preocupações válidas, também é essencial reconhecer seus benefícios. Para citar um exemplo, ferramentas assistidas por IA, como conversão de texto em fala, reconhecimento de voz e legendas automáticas, já tornaram a sociedade mais inclusiva, especialmente para pessoas com deficiência ou neurodiversas. Não quero sugerir que eliminemos a mídia social ou rejeitemos totalmente a IA generativa.

Mas há coisas que podemos fazer para reduzir a pegada de carbono do nosso uso da Internet, envolvendo uma combinação de ações individuais e mudanças sistêmicas. Aqui estão algumas estratégias que todos nós podemos adotar:

Primeiro, limite o tempo de tela. Esse é o mais óbvio. A redução do tempo gasto nas mídias sociais pode diminuir diretamente o consumo de energia.

Em segundo lugar, use configurações de economia de energia em seus dispositivos, como diminuir o brilho da tela, usar um fundo escuro e ativar os modos de economia de energia.

Em terceiro lugar, considere a possibilidade de escolher mídias sociais que demandem menos energia, usando informações de classificação ambiental para informar a decisão. Isso significa mais texto e menos vídeo e IA generativa.

Quarto, sempre que possível, use Wi-Fi em vez de dados móveis 4G ou 5G: o Wi-Fi geralmente consome menos energia.

Portanto, da próxima vez que nos encontrarmos rolando sequências intermináveis de fotos e vídeos, com o rosto iluminado pelo brilho azul de nossas telas, vamos parar por um segundo e começar a implementar essas estratégias simples, para que possamos aproveitar os benefícios de estar conectados e, ao mesmo tempo, minimizar o impacto sobre os recursos do nosso planeta. Em última análise, a escolha é nossa.

