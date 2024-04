Samsung desbanca Apple e se torna a maior vendedora de celulares do mundo

Nesta semana, a Apple perdeu o título de maior vendedora de celulares do mundo para a rival Samsung. Enquanto a empresa americana apresentou queda acentuada no número de iPhones comercializados, a gigante sul-coreana retomou a liderança em participação no mercado global.

Segundo dados da consultoria IDC (International Data Corporation), a Samsung agora lidera o mercado de venda de smartphones com uma participação de 20,8%, superior aos 17,3% da Apple. A empresa americana teria vendido 50,1 milhões de iPhones no primeiro trimestre de 2024, abaixo dos 55,4 milhões de celulares nesse mesmo período no ano passado.

No final de 2023, a Apple quebrou a supremacia de 12 anos da Samsung e assumiu a dianteira em vendas de celular. Não demorou muito, porém, para que a empresa sul-coreana reagisse e, meses depois, retomasse o posto.

O principal culpado pelo declínio da Apple é a situação da empresa na China, seu terceiro maior mercado. As vendas de iPhone por lá caíram 24% em comparação ao ano passado. A empresa tem que lidar com o recuo dos gastos dos consumidores chineses e a concorrência interna de gigantes locais como Huawei e Xiaomi – que são beneficiados pelas sanções governamentais a aparelhos eletrônicos estrangeiros.

E isso se reflete no ranking global: a Xiaomi, mesmo não vendendo nos EUA, é a terceira colocada com participação em 14,1% do mercado.

As fatias da maçã

As vendas de iPhone representam 58% da receita da Apple. Então, perder espaço no mercado de smartphones é perder uma parte importante da arrecadação. No ano passado, o faturamento global da empresa já tinha caído 3%, seu pior desempenho desde 2016.

Essas e outras deslizadas da maçã fizeram ela perder espaço na bolsa de valores. Ela foi superada pela Microsoft, que tem surfado bem na onda da inteligência artificial, como a empresa mais valiosa do mundo.

A Apple, mesmo assim, ainda é a segunda empresa com maior valor de mercado: US$ 2,62 trilhões. Nesse quesito, ela fica bem à frente da Samsung, que com US$ 382,18 bilhões ocupa a 22ª posição.

O vaivém na disputa pelo topo de vendas mostra a intensa competição entre as fabricantes de smartphones e como esse mercado continua em crescimento. A Samsung lançou seus mais recentes modelos S24 no início do ano; enquanto o iPhone 15, o modelo mais novo, chegou em setembro de 2023.

A Samsung apostou muito em recursos de inteligência artificial para promover os modelos S24. Investidores esperam que a Apple também entre na roda e forneça detalhes de suas próprias experiências com IA para os iPhones em breve – a empresa teria inclusive desistido de um projeto de um carro elétrico próprio para direcionar esforços nessa área.

