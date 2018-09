SUPERTECH: Os 5 produtos mais incríveis de outubro

–

1) O Tesla made in China

Criada pelo governo chinês em parceria com a Foxconn (empresa que produz os iPhones para a Apple), a Byton apresenta seu primeiro carro elétrico. A versão básica do Byton, cujo lançamento está prometido para 2019, será vendida por US$ 45 mil. Ele concorre com o Tesla Model X, que custa quase o dobro: a partir de US$ 83 mil nos EUA. Para um carro com tudo o que você vai ver aqui, está barato. Olha o que ele tem de bom:

–a) Reconhecimento facial: o carro conta com oito câmeras. Duas substituem os espelhos retrovisores, e seis alimentam um sistema de reconhecimento facial – que só abre a porta do veículo se identificar o dono (há mais uma câmera, no painel, que verifica se é ele mesmo).

–b) Conexão 5G: É o primeiro veículo com internet de quinta geração – rede que estreia na China até o final do ano e alcança 10 gigabits por segundo (100 vezes mais do que as conexões 4G). O sinal é convertido em Wi-Fi, para alimentar os gadgets dos passageiros.

–c) Painel com uma tela descomunal: os carros da Tesla chamam a atenção pelo painel central vertical, que parece um iPad. O Byton vai além: tem um enorme touchscreen de 1,2 m, que reúne todos os controles do carro e permite que o passageiro faça videochamadas.

–d) Bateria mastodôntica: o Byton tem autonomia de 402 km, a mesma do Tesla Model X básico. Mas também terá uma versão com bateria maior e dois motores, que alcança 523 km (superando os 472 km do Model X topo de linha).

–e) Direção autônoma: o Byton vem com automação Nível 3, a mesma dos carros da Tesla: ele é capaz de dirigir sozinho em determinadas situações, mas o motorista precisa ficar de prontidão para imprevistos. Os chineses prometem automação total em 2020.

–

2) O relógio com ar condicionado

Está calor? O Aircon Watch resfria o seu pulso em até oito graus – e isso supostamente engana o seu cérebro, fazendo com que você tenha a sensação de estar num ambiente com ar-condicionado.

Está frio? O relógio esquenta o seu pulso em até quatro graus. A bateria recarregável é suficiente para até 4h de resfriamento ou 8h de aquecimento. O lançamento do relógio (que também mostra as horas) está previsto para novembro, por US$ 89.

–

3) Espremedor delicado

O motor do JR ultra 8000 (US$ 550) gira a apenas 37 rotações por minuto, contra 1.200 a 1.700 das centrífugas comuns. Por isso, ele não estraçalha os alimentos – e promete produzir suco mais gostoso e com maior teor de fibras. De quebra, é bem menos barulhento: emite 60 decibéis, o mesmo que um ventilador.

–

4) O futebol é uma ciência?

Com o sensor Zepp aqui, pode ser, sim. Você coloca o aparelho, que parece uma caixinha de fósforos e custa US$ 140, dentro do meião. Aí, ele analisa os seus movimentos

e registra dados como distância percorrida em campo, velocidade máxima dos piques, quantidade e potência dos seus chutes, o pé que você mais usa, etc. Depois, exibe tudo isso em gráficos no seu smartphone.

Se os seus colegas de time também tiverem o gadget, ele funde os dados de todo mundo – e calcula estatísticas sobre o time inteiro.

–

5) Fones para dormir

Os Sleepbuds, da Bose (US$ 250) são os primeiros fones de ouvido especialmente projetados para dormir. Isso porque eles são bem anatômicos, ficam totalmente dentro das orelhas, e tocam dez sons relaxantes (como barulho de cachoeira, do oceano, de chuva etc.) para mascarar ruídos externos – como roncos do seu cônjuge, ou os vizinhos do prédio dando festa.