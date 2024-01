Tech: os 4 gadgets mais interessantes de janeiro

IA na mesa

O jogo GiiKer Smart Four (US$ 72) é fácil de entender: ganha quem conseguir formar uma fileira de quatro peças, em qualquer direção. Só que ele é 3D, ou seja, também valem fileiras formadas no ar, em “andares”, ou empilhadas na vertical. Isso torna a disputa mais complexa e instigante. Além de jogar contra outra pessoa, você pode disputar partidas sozinho, contra a IA embutida no tabuleiro – ela indica, usando LEDs, onde quer posicionar cada peça.

Água com cápsulas

A garrafa de água Air Up tem capacidade para 600 ml e um encaixe, no bico, para colocar cápsulas que liberam certos aromas. Isso engana o organismo, e provoca a ilusão de estar tomando água saborizada. A garrafa custa 40 euros e vem com cinco cápsulas (cada uma é suficiente para 6 litros de água). O fabricante vende cápsulas avulsas por 2 euros, e oferece 25 sabores – dos mais comuns, como laranja e manga, a outros diferentões, como café gelado e mojito.

Sob medida mesmo

Os calçados da marca americana Zellerfeld (US$ 250) são produzidos em uma impressora 3D seguindo o formato exato dos seus pés, que você escaneia usando um app. Eles são feitos de poliuretano termoplástico (TPU), laváveis e, segundo o fabricante, 100% recicláveis – quando estiverem gastos, podem ser mandados de volta (em troca de US$ 30 de desconto num par novo). A empresa oferece 21 modelos, com diversas opções de cor: versões futuristas e meio desconstruídas de botas, sandálias, chinelos e tênis de corrida.

Teclado analógico

A chinesa Keychron faz os melhores teclados mecânicos (que têm molas sob as teclas, o que torna a digitação mais precisa e agradável que nos teclados comuns, com membranas de borracha). Seu novo modelo, o Q1 HE, dá um passo além: usa sensores do tipo Hall, analógicos, para registrar com exatidão o movimento das teclas. Isso permite ajustar a força necessária para acioná-las, para a digitação mais confortável possível. O lançamento está prometido para março, por US$ 214.

